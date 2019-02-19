Строительная компания выплатила долг по налогам на сумму 14 млн рублей Судебные приставы арестовали счета компании

После вмешательства судебных приставов строительная компания АО «Верфау» выплатила задолженность по налогам в размере 14 млн рублей.

Как сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Петербургу, компания в течение долгого периода времени не платила налоги. В результате образовался долг в размере 14 млн рублей.

Судебные приставы приняли меры и арестовали счета компании, после чего долг был погашен.

Компания «Верфау» занимается строительством медицинских объектов.