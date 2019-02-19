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19.02.19 / 18:48 Новости / Петербург и Ленобласть

У главы администрации Фрунзенского района Петербурга появился новый заместитель

В район он пришел из Комитета по вопросам законности

У главы администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга Константина Серова работает новый заместитель. Эту должность занял Валерий Белоцерковский, ранее работавший заместителем председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга.


Валерий Белоцерковский стал заместителем главы администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга 19 февраля, об этом АБН сообщили в пресс-службе администрации района.

Вакантные места заместителей главы в районе появились после того, как 18 февраля 2019 г. врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил одного из заместителей главы Эдуарда Ильина главой администрации Василеостровского района, а еще одного заместителя — Олега Фадеенко назначили главой администрации Красносельского района.

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