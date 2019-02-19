УФАС удовлетворил жалобу «Техно Альянс» на администрацию Кронштадта Сумма закупки - 36.8 млн. рублей

Жалобу ООО «Техно Альянс» удовлетворили в Санкт-Петербургском УФАС. Компания подавала жалобу на действия администрации Кронштадского района при осуществлении закупки на выполнение работ по благоустройству территории с элементами национального корейского колорита на улице Гидростроителей, д. 7. Цена контракта составляла 36.8 млн. рублей.

Санкт-Петербургский УФАС установил, что заявка была составлена не надлежащим образом и нарушает статью 4 ФЗ 44.

В частности, указанная инструкция описывает только порядок предоставления сведений о товарах и услугах только когда они установлены после знака двоеточие <:>. При этом только 4 показателя из 515-ти сопровождаются именно этим знаком. Из-за этого нарушения, участник закупки не мог определить, как правильно оформить заявку, а на его запросы с просьбой дать разъяснения вразумительного ответа от администрации Кронштадта не получал.

Санкт-Петербургский УФАС предписал внести изменения в аукционную документацию и продлить срок приема заявок.