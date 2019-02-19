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19.02.19 / 15:29 Новости / Петербург и Ленобласть

В Никольском саду в Петербурге посадят 33 молодых саженца

Всего в саду около 300 различных деревьев

Фото: комитет по благоустройству Петербургу

В Никольском саду в Петербурге посадят 24 липы, шесть кленов и три каштаны. Об этом во вторник сообщили в комитете по благоустройству Петербурга.

Подготовленные деревья с комом, которые украсят территорию вокруг Никольского собора, вырастили в нашем регионе, поэтому они адаптированы к условиям Петербурга. Порода и места посадки одобрены комитетом по госконтролю, использованию и охране памятников, так как парк является исторической территорией.

Добавим, всего в саду около 300 различных деревьев. В этом году в саду неизлечимо заболели и высохли восемь вязов. Решено было убрать их с территории. В общей сумме в парках Петербурга в этом году высадят около 12 тыс. деревьев 20 различных видов.

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