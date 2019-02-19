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19.02.19 / 09:59 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербург для встречи с представителями партий приедет председатель Центризбиркома

21 февраля в Петербурге состоится встреча представителей различных политических партий

Председатель ЦИК России Элла Памфилова / Фото: ЦИК РФ

В четверг 21 февраля в Петербурге состоится встреча представителей различных политических партий с председателем Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой. По данным ЦИК, участие во встрече примут и представители общественных организаций.

По информации Центризбиркома, встреча Эллы Памфиловой с участниками избирательного процесса пройдет в музее политической истории России на ул. Куйбышева.

Ближайшие выборы в Санкт-Петербурге состоятся 8 сентября 2019 года. В этот день жители горда будут выбирать губернатора и муниципальных депутатов.

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