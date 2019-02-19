В Петербурге эвакуируют Азбуку Вкуса И другие торговые комплексы

В Петербурге продолжается волна эвакуаций. Помимо нескольких корпусов ИТМО, по сообщениям очевидцев в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербург, эвакуация проводится в «Азбуке вкуса» у метро Приморская, «Экополис» на Выборгском шоссе, торговом центре «Априори» на Большом проспекте П.С. 58.

Также сотрудники полиции и спасатели находятся около 42 дома на 7-й линии Васильевского острова.

Ранее АБН сообщал об эвакуации в нескольких школах, больнице святого Луки и корпусах ИТМО.

Сегодняшняя волна эвакуаций намного слабее вчерашней, днем ранее было эвакуировано больше 10 тысяч человек.