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19.02.19 / 15:37 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге эвакуируют ИТМО

Волна эвакуаций продолжается

Фото АБН

В Петербурге продолжается волна эвакуаций после писем от лжеминеров. На этот раз эвакуации проводятся в зданиях ИТМО.

В социальных сетях очевидцы сообщают об эвакуации в четырех корпусах ИТМО: на Кронверском проспекте, переулке Гривцова, Биржевой линии и на улице Чайковского.

В группе ДТП и ЧП Вконтакте сообщается об эвакуации больницы Святого Луки, торговых центров Пик на Сенной и Озерки.

Несколькими часами ранее эвакуировали сотрудников и учеников двух школ в Калининском и Центральном районах.

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