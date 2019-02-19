В Петербурге эвакуируют ИТМО Волна эвакуаций продолжается

В Петербурге продолжается волна эвакуаций после писем от лжеминеров. На этот раз эвакуации проводятся в зданиях ИТМО.

В социальных сетях очевидцы сообщают об эвакуации в четырех корпусах ИТМО: на Кронверском проспекте, переулке Гривцова, Биржевой линии и на улице Чайковского.

В группе ДТП и ЧП Вконтакте сообщается об эвакуации больницы Святого Луки, торговых центров Пик на Сенной и Озерки.

Несколькими часами ранее эвакуировали сотрудников и учеников двух школ в Калининском и Центральном районах.