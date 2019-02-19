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19.02.19 / 10:13 Новости / Общество

В результате столкновения фур движение по Московскому шоссе оказалось заблокировано

Движение по Московскому шоссе осложнено в обоих направлениях

Фото: ДТП и ЧП Петербурга

В Пушкинском районе столкнулись две фуры, в результате чего движение по Московскому шоссе оказалось парализовано.

«Московское шоссе на перекрестке с Ленсоветовской дорогой полностью перекрыли 2 фуры»,- сообщили очевидцы в группе «ДТП ЧП Петербурга».

О пострадавших пока не сообщается.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение по Московскому шоссе осложнено в обоих направлениях.

«Уже в сторону города от московской Славянки все стоит , вот у кого-то день удался ,нервы на пределе и ещё и опоздание на работу», — пишут пользователи Сети.

Ранее сообщалось о том, что в центре Петербурга автобус врезался в иномарку.

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