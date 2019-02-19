В результате столкновения фур движение по Московскому шоссе оказалось заблокировано

В Пушкинском районе столкнулись две фуры, в результате чего движение по Московскому шоссе оказалось парализовано.
«Московское шоссе на перекрестке с Ленсоветовской дорогой полностью перекрыли 2 фуры»,- сообщили очевидцы в группе «ДТП ЧП Петербурга».
О пострадавших пока не сообщается.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение по Московскому шоссе осложнено в обоих направлениях.
«Уже в сторону города от московской Славянки все стоит , вот у кого-то день удался ,нервы на пределе и ещё и опоздание на работу», — пишут пользователи Сети.
Ранее сообщалось о том, что в центре Петербурга автобус врезался в иномарку.
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