В результате столкновения фур движение по Московскому шоссе оказалось заблокировано Движение по Московскому шоссе осложнено в обоих направлениях

В Пушкинском районе столкнулись две фуры, в результате чего движение по Московскому шоссе оказалось парализовано.

«Московское шоссе на перекрестке с Ленсоветовской дорогой полностью перекрыли 2 фуры»,- сообщили очевидцы в группе «ДТП ЧП Петербурга».

О пострадавших пока не сообщается.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение по Московскому шоссе осложнено в обоих направлениях.

«Уже в сторону города от московской Славянки все стоит , вот у кого-то день удался ,нервы на пределе и ещё и опоздание на работу», — пишут пользователи Сети.

Ранее сообщалось о том, что в центре Петербурга автобус врезался в иномарку.