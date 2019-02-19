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19.02.19 / 20:31 Новости / Экономика

В России выросло производство водки

И коньяка

Минфин ожидает

Фото: vistanews.ru

В январе объемы производства водки выросли на 23.8% по сравнению с январем 2018 года. Всего было произведено 5.1 млн декалитров.

В сравнении с декабрем прошлого года производство сократилось до 33.9%.

Производство коньяка в январе этого года по сравнению с декабрем прошлого года тоже показало рост – на 18.7%, всего было произведено 509 тысяч декалитров. По сравнению с декабрем прошлого года зафиксировано снижение производства коньяка на 31.4%, сообщает Росстат.

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