В России выросло производство водки И коньяка

В январе объемы производства водки выросли на 23.8% по сравнению с январем 2018 года. Всего было произведено 5.1 млн декалитров.

В сравнении с декабрем прошлого года производство сократилось до 33.9%.

Производство коньяка в январе этого года по сравнению с декабрем прошлого года тоже показало рост – на 18.7%, всего было произведено 509 тысяч декалитров. По сравнению с декабрем прошлого года зафиксировано снижение производства коньяка на 31.4%, сообщает Росстат.