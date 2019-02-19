В театрах Петербурга начали раздавать маски из-за эпидемии гриппа В залах и фойе установили рециркуляторы

В нескольких петербургских театрах Петербурга зрителям начали выдавать медицинские маски, сообщает комитет по культуре Петербурга, маски выдавали зрителям в Театре комедии имени Акимова, ТЮЗе имени Брянцева, Кукольном театре сказки, а также в Мюзик-Холле.

В залах и фойе установлены рециркуляторы. Они обеззараживают воздух.

Роспотребнадзор по Петербургу сообщил, что за прошлую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ на 22,3 процента превысила эпидемический порог. Карантин введен в 27 школах и 24 детских садах.