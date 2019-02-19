X5 Retail Group создаст совместную компанию с PickPoint для развития сети постаматов

X5 Retail Group ,управляющая магазинами «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель» и «Экспресс-Ритейл» договорилась о создании совместной компании с сетью PickPoint (ООО «Сеть автоматизированных пунктов выдачи»). Компании решили вместе развивать сеть постаматов в магазинах торговых сетей Х5.

На данный момент в магазинах Х5 установлено более чем 1 700 локеров и пунктов выдачи. Большая часть из них подключена к сети PickPoint. Всего сеть PickPoint включает в себя более 5400 пунктов выдачи и постаматов по всей России.

Новая совместная компания будет создана путём регистрации нового юридического лица на паритетных условиях.