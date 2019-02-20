LADA начала производство Largus на метане Цены - от 753 тысяч рублей

LADA расширила линейку двухтопливных автомобилей и представила LADA Largus CNG – универсал, способный работать как на бензине, так и на метане. Газобаллонное оборудование устанавливается на легкие коммерческие и 5-местные пассажирские версии семейства LADA Largus: фургон, 5-местный универсал и версию LADA Largus Cross.

Использование метана позволяет в три раза сократить затраты на топливо, повышает ресурс мотора и экологичность автомобиля.

В комплектации Norma LADA Largus CNG будет стоить от 753 900 рублей. В машине будут две подушки безопасности, кондиционер, подогрев передних сидений, штампованные диски и рейлинги на крыше.

Пятиместный LADA Largus CNG в исполнении Luxe стоит от 774 900 рублей*. Состав комплектации дополнен такими опциями, как сиденье водителя с поясничной поддержкой и регулировкой по высоте, электропривод и обогрев зеркал, парктроник, бортовой компьютер, электростеклоподъемники задних дверей. Кроме того, аудиосистема оснащается 4 динамиками, а к двум возможным цветовым решениям в интерьере добавлен третий – коричневый цвет Mokka,- сообщает пресс-служба компании.