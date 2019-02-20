Александр Беглов: ИТМО — необходимый партнер инновационной экономики Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга принял участие в Совете директоров ИТМО Хайпарк, который строится в Москве

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов 20 февраля принял участие в Совете директоров московского ИТМО Хайпарк.

Он считает, что наличие центра поможет вузу укрепить взаимодействие с промышленными предприятиями и бизнесом.

«Потенциал Университета ИТМО – это и кадры, и трансфер технологий, и лаборатории. Все это важно инновационным технологическим компаниям, которые, прежде чем приступить к внедрению технологии, должны ее обкатать. Это очень эффективно и с экономической точки зрения. В этом смысле университет – необходимый партнер инновационной экономики», – сказал Александр Беглов.

АО «ИТМО Хайпарк» создали больше года назад. Совет директоров площадки возглавил министр цифрового развития и массовых коммуникаций Константин Носков.

Было утверждено развитие общества до 2027 года. Разработает архитектурно-планировочное решение комплекса ООО «РТДА». Резидентами центра станут высокотехнологичные компании, которые занимаются разработками в сфере искусственного интеллекта, киберфизических систем, робототехники, биомедицинских технологий, с фотонными и квантовыми технологиями. Пока на место резидента подали участие три организации.

В ИТМО сейчас развивается проект «Умный Санкт-Петербург». Строительство кампуса университета начнется в 2020 году. До 2023 года будет построена первая очередь, в кампусе ИТМО будут обучаться 3,6 тыс. человек. Здесь же создадут 12 тысяч рабочих мест и 5 инновационных производств. 50 лабораторий международного уровня дадут возможность проводить современные исследования. Рядом с центром будет построен новый город-спутник Санкт-Петербурга – Южный. Разработка проекта планировки его территории (около 100 га) уже активно ведется.