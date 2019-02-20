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20.02.19 / 17:24 Новости

Беглов привлечет к проблеме Красного Бора Минприроды

Он сказал об этом после послания Владимира Путина

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов поставит вопрос об утилизации отходов на полигоне Красный Бор перед федеральными властями, сообщил он после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Этот вопрос в Петербурге стоит на первом месте, подчеркнул Александр Беглов. Территория ограничена и его нужно решать с Ленобластью.

Он намерен обратиться с ним в Министерство природы Рф.

Добавим, «Красный Бор» – крупнейший полигон для захоронения опасных отходов в СЗФО. С 2014 он прекратил принимать мусор. За последнее время там случилось несколько пожаров — в 2006, 2008 и 2011 годах, а в 2016 году неочищенные сточные воды попали в ручей Большой Ижорец. .

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