Большинство россиян не верит в возможность ведения честного бизнеса в стране При этом 89% опрошенных относится к бизнесменам положительно

Более половины россиян сомневаются в том, что в России можно вести честный бизнес. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос «ВЦИОМ-Спутник».

Согласно опросу, большинство респондентов — 62% — заявили, что в стране невозможно вести честный бизнес, а 34% опрошенных заявили об обратном. Из этого можно сделать вывод, что взгляды россиян стали более оптимистичными. Для сравнения, с 2007 года эти показатели были на уровне 69% и 21% соответственно.

На вопрос «Можно ли сегодня в России вести честный бизнес, ничего не скрывая и никого не обманывая», 38% дали отрицательный ответ, а 24% ответили категорически «нет».

При этом отмечается, что 89% опрошенных относится к бизнесменам положительно, всего лишь 6% выразили негативное отношение.