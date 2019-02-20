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20.02.19 / 08:41 Новости / Общество

Большинство россиян не верит в возможность ведения честного бизнеса в стране

При этом 89% опрошенных относится к бизнесменам положительно

Более половины россиян сомневаются в том, что в России можно вести честный бизнес. Об этом сообщает  РБК со ссылкой на опрос «ВЦИОМ-Спутник».

Согласно опросу, большинство респондентов — 62% — заявили, что в стране невозможно вести честный бизнес, а 34% опрошенных заявили об обратном. Из этого можно сделать вывод, что взгляды россиян стали более оптимистичными. Для сравнения, с 2007 года эти показатели были на уровне 69% и 21% соответственно.

На вопрос «Можно ли сегодня в России вести честный бизнес, ничего не скрывая и никого не обманывая», 38% дали отрицательный ответ, а 24% ответили категорически «нет».

При этом отмечается, что 89% опрошенных относится к бизнесменам положительно, всего лишь 6% выразили негативное отношение.

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