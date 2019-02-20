Фермеры Ленобласти построят новые фтицефабрики на субсидии региона Выбраны пять победителей 2019 года

В этом году в Ленобласти пять компаний, которые победили в конкурсном отборе, создадут инкубатор. Он будет снабжать фермерские и личные подсобные хозяйства птенцами куриц, уток, индеек, гусей, цесарок. Планируется, что будет поставлено 187 тысяч голов в год. Производство должно принести более 4 млн яиц в год.

Как сообщили в правительстве Ленобласти, на реализацию программы уйдет 40,7 млн рублей. Это на 10% больше, чем в 2018 году.

«По условиям выдачи субсидии, участники программы могут получить до 5 млн рублей на строительство животноводческих помещений и до 5 млн рублей на организацию инфраструктуры фермы», — отметили в пресс-службе правительства региона.

Добавим, программа реализуется с 2013 года. В ней приняли участие 17 предприятий. На выделенные 192 млн рублей было построено более 30 птичников и 30 объектов инфраструктуры, произведено более 18 тысяч тонн мяса птицы и 114 млн яиц.