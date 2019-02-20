Иск депутата Максима Резника — нет перспектив без нескольких компонентов Ик подан к главе грода

В четверг в Смольнинском районом суде Санкт-Петербурга состоится предварительное судебное заседание по иску депутата Законодательного собрания Максима Резника к врио губернатора города Александру Беглову о защите чести и достоинства. АБН поговорил с известными юристами и узнал, есть ли вообще перспективы у этого иска.

Инициировала этот иск аудиозапись, появившаяся в анонимных Telegram-каналах. На записи голос, который некоторые сочли похожим на голос главы города, заявляет, что некто (речь идет о человеке по фамилии Резник) говорил: «надо было сдать город фашистам».

Екатерина Смирнова, руководитель практики по интеллектуальной собственности и информационным технологиям «Качкин и Партнеры», пояснила, что в случае распространения сведений, умаляющих честь и достоинство гражданина, закон предусматривает несколько вариантов для защиты: защита по статье 152 Гражданского Кодекса РФ (защита чести и достоинства), по статье 5.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «оскорбление» или по статье 128.1 Уголовного Кодекса РФ «клевета».

Как пояснила Екатерина Смирнова, если рассматривать дело по статье 152 ГК РФ, требуется, чтобы распространенные сведения соответствовали трем критериям: в первую очередь, слова, ставшие основанием для иска, должны наносить ущерб деловой репутации, чести и достоинству истца. Кроме того, должно быть установлено авторство фразы. Также цитата должна носить утвердительный характер. Она не должна являться субъективным мнением.

С этим согласен и известный петербургский адвокат Артем Баконин. Еще одним компонентом для того, чтобы рассматривать дело по статье 152 ГК РФ, Артем Баконин назвал распространение этой информации через сми. Отметим, что Максим Резник подал в суд также и на учредителя портала «Мыможем.ру», на котором появилась новость с цитатами из записи.

По словам Артема Баконина, в случае отсутствия хотя бы одного из этих компонентов, у иска нет никаких перспектив: «Все должно рассматриваться в определенном контексте». По его мнению учредитель сми, к которому подал иск Максим Резник, может быть соответчиком. «Еще одним важным компонентом дела будет филологическая экспертиза» — отметил адвокат.

Специалист адвокатского бюро «Качкин и партнеры» считает: «В данном случае сама фраза «сдать Ленинград фашистам» не соответствует критериям для удовлетворения требований по данному основанию, так как не может быть проверена на соответствие действительности. А вот утверждение о том, что лицо в принципе произносило фразу такого резонансного характера, которая его представляет в негативном свете, если в действительности это не имело место, имеет перспективы для инициации дела».

Однако анонимность автора аудиозаписи усложняет дело. Артем Баконин пояснил, что Telegram-каналы — это очень новое для судопроизводства. «И вообще, возможно ли расценивать его (Telegram-канал) как сми?», — добавил юрист.

По мнению Екатерины Смирновой, состава административного правонарушения в данном случае нет, так как для этого необходимо, чтобы утверждение было высказано в неприличной форме. «Что касается уголовно наказуемого деяния «клевета», то требуется доказать умысел лица в распространении утверждений, которые не имели место и порочат честь и достоинство, то есть доказать, что лицо знало и намеренно это сделало. Доказать умысел сложнее», — заключила юрист.