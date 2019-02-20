Круглую баню на Карбышева отреставрируют Работами займется пользователь объекта - "Балтийский дом"

Лицевые и дворовые фасады Круглой бани по улице Карбышева, 29 отреставрируют до 1 сентября 2019 года. Об этом в среду сообщили в КГИОП.

Баня является объектом культурного наследия. Комитет подготовил задание на разработку проектной документации на реставрационные работы. Зданием использует ООО «Балтийский Дом», который и должен провести реставрацию.

Распоряжением комитета от 4 февраля 2016 года организация должна была провести реставрацию до февраля 2018 года. При этом проектная документация уже была согласована. Однако в феврале 2017 года «Балтийский дом» обратился в КГИОП с просьбой перенести срок по выполнению работ до сентября текущего года. Это обосновывалось недостатком финансов для проведения работ.

В сообщении говорится, что сейчас фасады в неудовлетворительном состоянии. На лицевой стороне здания гладкое покрытие загрязнено, частично отслаивается краска и штукатурка. На внутренней стороне повреждена керамическая плитка. В здании все еще функционирует баня.