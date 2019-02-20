Фтизиатры связали недомогания петербургских школьников со страхом, а не с прививкой

Сегодня в Петербурге главные детские фтизиатры посетили 72 школу с целью выяснить из-за чего 11 школьников почувствовали себя плохо после того, как им поставили пробу на туберкулез. Ранее это связывали с препаратом, 18 февраля школьникам ставили пробу Диаскинтестом.
Фтизиатры встретились с руководством школы и изучили порядок оказания в нем медицинской помощи детям. Врачи единогласны во мнении, что что причиной плохого самочувствия школьником стал их страх перед самой пробой.
Профессор Валентина Аксенова рассказала, что такие реакции у детей могут периодически случаться, ведь они иногда просто бояться уколов. «То, что случилось в 72-й школе — как раз этот случай»,- заключила Аксенова. По мнению профессора, случай не имеет никакой связи с препаратом Диаскинтест. Он уже много лет используется по всей России и считается одним из самых точных методов выявления туберкулеза. Дети могут реагировать подобным образом на любой укол, вне зависимости от того, как препарат вводится.
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