Фтизиатры связали недомогания петербургских школьников со страхом, а не с прививкой Реакция вызвана не Диаскинтестом, а испугом

Сегодня в Петербурге главные детские фтизиатры посетили 72 школу с целью выяснить из-за чего 11 школьников почувствовали себя плохо после того, как им поставили пробу на туберкулез. Ранее это связывали с препаратом, 18 февраля школьникам ставили пробу Диаскинтестом.

Фтизиатры встретились с руководством школы и изучили порядок оказания в нем медицинской помощи детям. Врачи единогласны во мнении, что что причиной плохого самочувствия школьником стал их страх перед самой пробой.

Профессор Валентина Аксенова рассказала, что такие реакции у детей могут периодически случаться, ведь они иногда просто бояться уколов. «То, что случилось в 72-й школе — как раз этот случай»,- заключила Аксенова. По мнению профессора, случай не имеет никакой связи с препаратом Диаскинтест. Он уже много лет используется по всей России и считается одним из самых точных методов выявления туберкулеза. Дети могут реагировать подобным образом на любой укол, вне зависимости от того, как препарат вводится.