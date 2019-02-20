Носки должны быть качественными, рубашки — симметричными, а гаджеты — модными. Роскачество о подарках на 23 февраля И обновило рейтинг лучших смартфонов

Роскачество рассказало о том, как выбрать подарки мужчинам на 23 февраля. Об этом стало известно в среду.

При выборе традиционного подарка — носков — рекомендуется изучить состав. При этом чем больше натуральных материалов (например, хлопка), тем лучше. В синтетических тканях кожа больше потеет. А от дырок в носках спасет плоский, мягкий и прочный шов на фронтальной части изделия. Также ведомство провело исследование. Выяснилось, что заявленный состав не всегда соответствует действительности. Поэтому необходимо изучить результаты исследования.

При выборе нижнего белья необходимо обратить внимание на качество пошива. В частности, нужно проверить частоту строчки, которая должна быть равномерной, без пропусков. Кроме того, для белья важна воздухопроницаемость и способность впитывать влагу, потому что это одежда первого слоя, которая непосредственно соприкасается с кожей. Некачественная ткань может привести к раздражению кожи. Поэтому в материалах должны преобладать натуральные ткани — вискоза, поливискоза, хлопок.

Рубашка должна быть симметричной со всех сторон: рукава, борта воротника, карманы и даже рисунки должны быть одинакового размера. А прочность зависит от аккуратно обработанных срезов ткани: нижний шов должен быть с подгибом, а боковые — в замок. Кроме того, в составе ткани рубашки также должны преобладать натуральные ткани. Ведь мужчины потеют активнее, чем женщины.

Кроме того, Роскачество предлагает еще один вариант подарка — модный гаджет. Так, мужчине любого возраста, сферы занятости и интересов можно подарить электрическую зубную щетку. При этом хуже всего налет удаляют щетки с насадкой «Чувствительные» (Sensitive), а лучше всего — «Отбеливающие». Также необходимо осмотреть размер щетинок. Идеальный размер в пределах 1,3-1,6 см. Кроме того, лучше зубы чистят щетки, на которых щетинки совершают возвратно-поступательные и пульсирующие движения.

Также Роскачество составило рейтинг лучших беспроводных наушников по результатам исследования. Лидером рейтинга стали наушники Sony WH-1000XM2. За ним в соответствующем порядке расположились Sony WH-H900N h.ear on 2 Wireless NC, Sony MDR-100ABN, Sennheiser RS175 и Sennheiser RS 165. Весь топ-20 Роскачество опубликовал на своем портале. Среди аккумуляторов лидерами по качеству стали Beats, B&O, Marshall, Sony и Urbanears.

Самый дорогой подарок среди предложенных ведомством — смартфон. Роскачество обновило свой рейтинг лучших телефонов по результатам испытаний 2018 года. Топ-3 не изменился: Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS Max и iPhone XS. Однако, потеряв две позиции, на девятое место спустился Samsung Galaxy S8+. Его седьмое место занял Huawei Mate 20 Pro, а восьмое — iPhone XR. Подробности исследования качества этих подарков ведомство опубликовало на своем портале.