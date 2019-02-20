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20.02.19 / 19:48 Новости / Экономика

Орешкин назвал системной проблему с арестами предпринимателей

Решать ее тоже нужно системно

Министр экономического развития России Максим Орешкин назвал системной проблему с арестами предпринимателей в России.

В интервью каналу РБК, Орешкин также напомнил, что президент России Владимир Путин в своем выступлении на Федеральном собрании упомянул об этой проблеме.

Необоснованные аресты и долгое содержание под стражей министр назвал системной проблемой, подчеркнув, что решать ее нужно системными действиями, а также касаться и отдельных случаев.

Ранее АБН сообщал, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал арест основателя Baring Vostok чрезвычайной ситуацией для российской экономики.

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