Орешкин назвал системной проблему с арестами предпринимателей Решать ее тоже нужно системно

Министр экономического развития России Максим Орешкин назвал системной проблему с арестами предпринимателей в России.

В интервью каналу РБК, Орешкин также напомнил, что президент России Владимир Путин в своем выступлении на Федеральном собрании упомянул об этой проблеме.

Необоснованные аресты и долгое содержание под стражей министр назвал системной проблемой, подчеркнув, что решать ее нужно системными действиями, а также касаться и отдельных случаев.

Ранее АБН сообщал, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал арест основателя Baring Vostok чрезвычайной ситуацией для российской экономики.