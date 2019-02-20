Открывается подача заявок на Всероссийскую премию «Экспортёр года» В конкурсе смогут принять участие более 1000 компаний

Во время Российского инвестиционного форума в Сочи РЭЦ объявил о старте подачи заявок на Всероссийскую премию «Экспортер года». Премия была инициирована на самом высоком уровне — Национальным проектом «Международная кооперация и экспорт», который был разработан во исполнение указа президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

По оценкам Российского экспортного центра в конкурсе смогут принять участие более 1000 компаний, среди которых будут представители как крупного бизнеса, так и субъектов малого предпринимательства. Премия пройдет в два этапа. Первый — на уровне всех федеральных округов, второй – на уровне Федерации. Церемония награждения пройдет в конце 2019 года в рамках форума «Сделано в России».

«Премия была учреждена для поддержки и развития отечественного бизнеса, ориентированного на экспорт, для выявления и поощрения «чемпионов» экспортной деятельности и продвижению лучшего опыта и практик в сфере международной торговли», — прокомментировал Андрей Слепнев, генеральный директор РЭЦ.

Подача заявок через сайт РЭЦ будет открыта с 18 февраля. Электронные анкеты позволят обеспечить простоту и прозрачность процедуры при анализе анкет участников. На начальном этапе у экспортеров будет запрашиваться минимальный пакт документов.

В числе номинаций — вручение премии в категории «Новая география», «Прорыв года», «Высокие технологии», «Услуги», «Промышленность» и «АПК». Экспертным советом в ходе предварительного этапа будут отобраны проекты, соответствующие ряду критериев, например, среди прочего, будет оцениваться уровень экспортной активности, качество экспортных результатов (появление новых экспортных продуктов, расширение экспортной номенклатуры), участие компании в международных проектах и т.д.

Кроме того, субъекты Российской Федерации смогут претендовать на получение Памятного знака «За лучшую региональную систему поддержки экспорта», международные и иностранные организации — «За особый вклад в развитие международной кооперации». Памятными знаками «За особый вклад в развитие экспорта» могут быть награждены должностные лица органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также российские организации и индивидуальные предприниматели.

Премия «Лучший российский экспортер» была учреждена в 1998 году. С 2008 года Премия проводится под эгидой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в целях поддержки экспорта промышленной продукции, оказания содействия отечественному экспорту и создания механизмов его стимулирования.

Подать заявку на участие в Премии «Экспортер года» можно по ссылке: https://www.exportcenter.ru/awards/