«Пассажиравтотранс» продлевает время работы автобусов С 1 марта

С 1 марта «Пассажиравтотранс» продлит время работы некоторых маршрутов и увеличивает количество автобусов в разных районах Петербурга.

Пресс-служба компании сообщает, что на маршрут № 196, курсирующий между Колпино и ст.м. «Звездная», начнут работу 3 дополнительных автобуса. Благодаря этому автобусы будут ходить чаще, что особенно важно в утренние часы, когда транспорт особенно сильно нагружен.

Компаний принято решение продлить на 10 минут время работы маршрута №22, курсирующим от Стасовой улицы до Двинской по будним дням из-за многочисленных обращений пассажиров.

Немногим раньше начнет свою работу маршрут № 435, на первую остановку на улице Жени Егорова он прибудет в 5:37 утра. Из поселка Елизаветинка можно будет уехать в 6:40. Если раньше заключительный рейс с улицы Жени Егорова выполнялся в 20:30, то теперь он состоится в 21:30. В обратном направлении на 50 минут позже — в 20:20.