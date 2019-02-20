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20.02.19 / 05:25 Новости / Общество

Подполковник Центра «Э» получил условный срок за взятку

Тугушев и его напарник потребовали у фигуранта уголовного дела  4 млн рублей

Приморский районный суд назначил наказание начальнику отдела по внедрению агентов Центра «Э» главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти, подполковнику Эдуарду Тугушеву виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком два года, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Суд установил, что Тугушев и его напарник потребовали у фигуранта уголовного дела  4 млн рублей  за непривлечение его к уголовной ответственности.

На Камышовой улице оба офицера получили деньги.

Напарник Тугушева, находясь в автомобиле у дома 31 по Камышовой улице, получил муляж с одним млн рублей. Тугушев был задержан при передаче ему муляжа денежных средств.Его коллега оказал активное сопротивление и скрылся с места происшествия на автомобиле.

Тугушев вину признал.

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