Подполковник Центра «Э» получил условный срок за взятку Тугушев и его напарник потребовали у фигуранта уголовного дела 4 млн рублей

Приморский районный суд назначил наказание начальнику отдела по внедрению агентов Центра «Э» главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти, подполковнику Эдуарду Тугушеву виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком два года, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Суд установил, что Тугушев и его напарник потребовали у фигуранта уголовного дела 4 млн рублей за непривлечение его к уголовной ответственности.

На Камышовой улице оба офицера получили деньги.

Напарник Тугушева, находясь в автомобиле у дома 31 по Камышовой улице, получил муляж с одним млн рублей. Тугушев был задержан при передаче ему муляжа денежных средств.Его коллега оказал активное сопротивление и скрылся с места происшествия на автомобиле.

Тугушев вину признал.