Путин выделил 4 приоритета для роста экономики России Необходимо улучшать деловой климат

В ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин выделил четыре приоритета, по которым необходимо вести работу, чтобы России вышла на высокие темпа роста экономики.

Первым приоритетом президент назвал опережающий темп роста производительности труда. «Прежде всего – на основе новых технологий и цифровизации, формировании конкурентноспособных отраслей и, как результат, увеличение несырьевого экспорта»,- отметил Путин.

Вторым приоритетом президент отметил необходимость улучшения делового климата и качество национальной юрисдикции, чтобы никто не убегал в другие юрисдикции, чтобы в России все было надежно и работало как часы. Путин добавил, что объем инвестиций должен вырасти в 2020 году на 6-7%.

«Третье — снятие инфраструктурных ограничения для развития экономики, для раскрытия потенциала наших регионов. И четвертое — подготовка современных кадров, разумеется, создание мощной технологической базы», — сказал президент

Напомнил, ранее АБН сообщало о заявлении Ассоциации европейского бизнеса и Франко-Российской торговой палаты, в котором сообщалось, что задержанием основателя Baring Vostok Майкла Калви может серьезно повлиять на привлекательность России для инвесторов.