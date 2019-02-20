Росприроднадзор требует взыскать с «Пулково» 162,7 млн рублей Из-за загрязнения реки Новой

Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу требует взыскать с управляющей компании аэропорта «Пулково» — «Воздушные ворота Северной столицы» — 162,7 млн рублей. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ведомства.

Соответствующий иск Росприроднадзор направил в арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. В такую сумму ведомство оценило ущерб водной системе реки Новой, причиненный сточными водами из «Пулково» через канал Новый. В настоящее время исковое заявление еще не принято к производству.

Добавим, в январе департамент уже подавал иск в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. Истец требует запретить компании сбрасывать сточные воды в канал.