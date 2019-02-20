Рост ВВП замедлился в январе На 0.7%

Минэкономразвития подготовило «Картину деловой деятельности» за январь и сообщил в ней, что рост ВВП в январе замедлился на 0.7%.

Минэкономразвития напоминает, что прогнозировало замедление темпов роста ВВП в начале 2019 года, и ткущая динамика складывается даже лучше ожиданий.

«Замедление экономического роста объясняется переходом темпов роста обрабатывающей промышленности в отрицательную область, снижением темпов роста объема строительных работ и грузооборота транспорта, а также, по оценке, отрицательными темпами роста в секторе оптовой и розничной торговли»,- сообщает министерство.