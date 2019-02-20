РЖД закупит локомотивов на 88.6 млрд. рублей Всего купят 674 локомотива

РЖД планирует направить 88,6 млрд рублей на обновление локомотивного парка, сообщает пресс-служба компании.

Самое большое количество новых локомотивов получат депо Кинель, Иланская, Лянгасово, Самара и Чита.

Намечено приобрести 318 тепловозов, в том числе 4 пассажирских локомотива ТЭП70БС. Парк грузовых тепловозов наряду с машинами 2ТЭ25КМ (76 единиц) пополнят 12 новых локомотивов серии 3ТЭ25К2М. Это самый мощный в России тепловоз, разработанный для эксплуатации в тяжелых климатических условиях на участках со сложным профилем пути, прежде всего, на БАМе.