Санкт-Петербург ждет приход молодежи во власть У каждого молодого человека в городе будет стать шанс стать депутатом

Петербургскую политику, несмотря на ожидаемую критику со стороны ряда, в том числе оппозиционно настроенных сми, решили сделать полностью открытой для молодежи. Фактически у каждого молодого человека в городе будет стать шанс стать депутатом. Азам политики научат в специальной школе, которую презентовали в Комитете по молодежной политике Санкт-Петербурга. О ее необходимости всего две недели назад заявили в Смольном.

О презентации школы молодого политика сообщила председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец. «Молодежные советы Петербурга активно включаются в работу!» — сообщила председатель Комитета.

Создание школы фактически означает, что власти города действительно заинтересованы в создании кадровых социальных лифтов для молодежи и ее привлечении. О таком курсе Смольного широко стало известно 5 февраля. Тогда в администрации города прошло совещание, на котором врио губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в перспективе не менее 35% ключевых постов на государственной и муниципальной службе должны занимать молодые люди.

«Надо создавать школу молодого политика, потому что кроме политических функций надо обладать еще и политическим чутьем» — отметила вице-губернатор — руководитель администрации губернатора Санкт-Петербурга Любовь Совершаева.

«Мы должны решить долгосрочную задачу по формированию кадрового резерва молодых управленцев» — рассказал лидер школы Илья Костунов. Кстати, сам Костунов — один из финалистов конкурса молодых управленцев «Лидеры России» 2019 года. Этот конкурс уже доказал, что его победителей ждут в госструктурах, пример этому Юлия Аблец — до своего назначения председателем Комитета она победила в финале Всероссийского конкурса «Лидеры России», который состоялся в феврале 2018 года.

«В России у многих чиновников и депутатов очень короткий горизонт планирования – бюджет на текущий год, избирательный цикл. Это в лучшем случае. Однако необходимо создание новых институтов профессиональной подготовки политиков» — считает руководитель Института региональной экспертизы Дмитрий Михайличенко.

Такая школа в городе нужна давно, считает депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Ирина Иванова. «Эта школа должна быть не очень политической или, наоборот, очень политической ,чтобы там выступали все политики» – рассказала АБН депутат. По ее словам, эта школа должна быть для народа. Нужно активно привлекать всех, кто хочет участвовать в грядущих муниципальных выборах. «Что такое муниципальное образование? На мой взгляд, этот там где ты живешь, знаешь свой дом, знаешь убрали у тебя снег и мусор или нет» — считает депутат.

Планируется, что первые занятия в школе начнутся уже в начале марта.