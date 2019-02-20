СМИ: ФСБ проводит обыски у депутата ЗакСа Ленобласти Сергея Караваева И у его отца Сергея Караваева

Служба экономической безопасности УФСБ по Петербургу и Ленобласти с семи утра 20 февраля проводит проверки в квартирах депутата Законодательного Собрания Ленобласти от «Единой России» Сергея Караваева и его отца Сергея Караваева. Об этом в среду пишет 47news со ссылкой на источники.

Таким образом Следственный комитет Ленобласти и региональное управление ФСБ приступили к реализации материалов по уголовному делу о земельном мошенничестве во Всеволожском районе. Как передает издание, в ближайшее время Караваевых доставят в областной СК на Торжковской. Депутата должны доставить уже в наручниках. Две недели назад в качестве свидетеля был привлечен глава администрации Мурино Валерий Гаркавый.

Добавим, ранее фигуранты дела получили участок в Мурино на 35 га по минимальной цене. Это произошло, когда нынешний депутат Госдумы Владимир Драчев возглавлял Всеволожский район. Участок получила организация «АС», в которой совладельцем был старший Караваев. Сумма сделки составила 9 млн 472 тыс. 575 рублей. Это 15% от кадастровой стоимости земли, которая составляет 152 млн рублей. А если перевести участок в категорию индивидуального жилищного строительства, стоимость составит 1 млрд 800 млн рублей.