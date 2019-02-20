Стало известно, какие книги по бизнес-тематике покупают чаще всего Wildberrries составил рейтинг самых раскупаемых в 2018 году книг

Крупнейший онлайн-ритейлер России Wildberrries отчитался о продажах книжной продукции в 2018 году. Чаще всего в России покупали детскую литературу. Оборот в этом сегменте составил около 1 млрд руб., было продано более 2,2 млн книг, что составило 65% от продаж.

Алексей Кузменко, руководитель направления «Книги и канцтовары» Wildberries отметил, что в 2019 году ассортимент книг для юных читателей расширят.

«Неизменным останется наше ключевое преимущество – бесплатная доставка 99% заказов вне зависимости от суммы заказа и региона», – рассказал Кузменко.

Самыми популярными художественными книгами стали «Жареные зеленые помидоры в кафе «Полустанок» (Флэгг Фэнни), «И эхо летит по горам» (Хоссейни Х.) и «Прислуга» (Стокетт К.). Среди нехудожественных самыцми востребованными оказались: «Превращения. Из чего делаются привычные вещи?» (Слевин Б.), «Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни» (Кондо М.), «Хюгге, или Уютное счастье по-датски» (Мари Турелл Содерберг).

А вот поклонники бизнес-литературы в 2018 году чаще всего скупали «Трансформатора» (Дмитрий Портнягин), «Никогда не сдамся» (Илон Маск), «Оценка компетенций методом интервью: Универсальное руководство» (Иванова С.).

Wildberries – крупнейший онлайн-ритейлер России. Компания работает на рынке 15 лет. Ее оборот в 2018 году вырос на 72% и достиг 118,7 млрд руб. В штате компании — более 20 000 сотрудников. Wildberries работает по России, Белоруссии, Казахстану, Киргизии и Армении. Она входит в ТОП-5 рейтинга Forbes «ТОП-20 интернет-проектов России».