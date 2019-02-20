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20.02.19 / 15:32 Новости / Петербург и Ленобласть / Россия и мир / Суд

Суд зарегистрировал иск бухгалтера «ФАН» к Минюсту США

На 5 млн рублей

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал иск главного бухгалтера СМИ «ФАН» Елены Хусяйновой к министерству юстиции США. Об этом в среду сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Однако к производству заявление пока не принято. Иск касается защиты чести, достоинства и деловой репутации. Истец требует взыскать моральный вред в размере 5 млн рублей из-за нарушения прав персональных данных, говорится в сообщении.

Напомним, Минюст США обвинил Хусяйнову во вмешательстве в промежуточные выборы в Конгресс США. Министерство считает, что бухгалтер отвечает за финансирование тайных операций в соцсетях на территории США, Европы и Украины.

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