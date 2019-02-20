Suzuki выпустила обновленный компактный кроссовер Vitara 20 февраля он поступает в продажу

Компактный кроссовер Suzuki Vitara можно приобрести во всех дилерских центрах с 20 февраля. Его стоимость начинается от 1059 000 рублей. Как отмечают в компании, он стал комфортнее и функциональнее.

Доступны для приобретения автомобили двух цветов — Ice Grayish Blue и Solar Yellow и разные цветовые сочетания. В машине светодиодные передние фары и задние фонари. Решетка радиатора стала еще более яркой. Дополняют брутальный образ эффектные 17-дюймовые легкосплавные диски.

Интерьер включает в себя мягкую накладку на передней панели. Многофункциональный мультимедийный 4,2-дюймовый цветной дисплей отражает множество современных функций: режимы ALLGRIP, G-Force, показатели работы двигателя и крутящий момент, а также данные об ускорении и торможении.

Обшивка передних и задних кресел замшевая, спортивные характер машины подчеркивают подрулевые лепестки, с помощью которых можно быстро переключать передачи.

В приборную панель встроены часы, в центре нее расположен 7-дюймовый сенсорный дисплей с аудиосистемой, беспроводным подключением телефона, навигацией и интеграцией смартфона с Apple CarPlay, Android Auto™ и MirrorLink™.

У кроссовера есть полноприводная и переднеприводная версии. Мотор автомобиля — 1.6 VVT с отдачей в 117 лошадиных сил и турбированный Boosterjet мощностью 140 лошадиных сил. Оба двигателя работают в паре с автоматической 6-ступенчатой КПП Aisin, на выбор предлагается 5-ступенчатая «механика».

В стандартной комплектации GL находятся 7 подушек безопасности, USB-разъем и система помощи при трогании на подъеме.