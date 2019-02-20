Таможенники разоблачили в Петербурге преступную группу, которая вывела за рубеж более 2,5 млрд рублей Участники ОПГ завышали цены медицинского оборудования в десятки раз

Сотрудники регионального отделения Федеральной таможенной службы разоблачили преступную группу, которая вывела за рубеж более 2,5 млрд рублей.

Как сообщили в Федеральной таможенной службе России, участники преступной группы из корыстных целей завышали цены медицинского оборудования в десятки раз. ОПГ работала на территории Петербурга и Ленобласти. Установлено, что для реализации преступной схемы было создано более 50 юридических лиц.

По месту жительства подозреваемых прошли обыски. Расследование уголовного дела продолжается.