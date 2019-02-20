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20.02.19 / 06:41 Новости / Общество

В центре Петербурга могут появиться запретные зоны для неэкологичных автомобилей

Ограничения могут появиться в Василеостровском, Петроградском, Центральном и Адмиралтейском районах

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга рассматривает возможность организации зон, ограничивающих въезд автомобилей низких экологических классов.

Ограничения могут появиться в Василеостровском, Петроградском, Центральном и Адмиралтейском районах.

Для реализации этого проекта депутаты из профильной комиссии планируют согласовать с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым создание специальной рабочей группы.

Напомним, в январе в правительстве РФ предложили решить проблему загрязнения воздуха в Москве и Петербурге путем введения ограничений для транспорта классов «0», «1», «2» и «3».

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