В центре Петербурга могут появиться запретные зоны для неэкологичных автомобилей

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга рассматривает возможность организации зон, ограничивающих въезд автомобилей низких экологических классов.
Ограничения могут появиться в Василеостровском, Петроградском, Центральном и Адмиралтейском районах.
Для реализации этого проекта депутаты из профильной комиссии планируют согласовать с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым создание специальной рабочей группы.
Напомним, в январе в правительстве РФ предложили решить проблему загрязнения воздуха в Москве и Петербурге путем введения ограничений для транспорта классов «0», «1», «2» и «3».
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