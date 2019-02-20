В «Невском эскпрессе» разрешат перевозку животных С 1 марта 2019

В поезде «Невский экспресс» можно будет перевозить мелких животных. Появится такая возможность у поезда, курсирующего между Петербургом и Москвой, с 1 марта 2019 года.

По сообщению Октябрьской железной дороги, первый поезд из Москвы, в котором можно будет перевозить животных, отправится 2 марта. Услуга будет доступна только в вагонах №2 и №11 (класс обслуживания 2Ж).

Проезд животного обойдется для хозяина в 418 рублей. Оформление перевозки будет проходить в кассах дальнего следования на вокзалах и на сайте РЖД.

К перевозке принимаются мелкие домашние (комнатные) животные, птицы и собаки (кроме крупных пород). На один билет можно оформить не более одного места, на котором могут проехать не более двух питомцев.

В ОЖД отметили, что все животные должны перевозиться в корзинах, клетках, контейнерах, которые помещаются на местах, предназначенных для размещения ручной клади. Размер переноски по сумме трех измерений не должен превышать 180 сантиметров.