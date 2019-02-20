В Петербурге по требования прокуратуры депутата досрочно лишили полномочий В ходе проверки выяснилось, что депутат скрыл сведения о доходах своей супруги

Прокуратура провела проверку по факту непредставления депутатом Муниципального Совета МО МО Малая Охта сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги, сообщили в ведомстве.

В ходе проверки выяснилось, что депутат скрыл сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год своей супруги.

В результате депутата досрочно лишили полномочий.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуме разрабатывается законопроект, согласно которому депутаты могут досрочно лишиться своих мандатов за сокрытие ими своих доходов. В том случае, если в декларации указаны неверные данные по ошибке, то депутату грозит предупреждение. А если в действиях депутатов будет обнаружен злой умысел, то его могут досрочно лишить полномочий.