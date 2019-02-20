В Петербурге выросли продажи элитной недвижимости Об этом говорится в исследовании Knight Frank St Petersburg

В 2018 году на рынке элитной недвижимости было продано 55,1 тыс. м², что на 2% выше показателя 2017 года. На 3% увеличился средний бюджет сделки, он составил 42,4 млн руб.

Предложение по итогам года — 158,6 тыс. м² (1,3 тысячи квартир), основная часть жилья находится на Петроградской стороне и Петровском острове. Средняя цена предложения равняется 342,4 тыс. руб./м².

На рынок вывели два новых элитных жилых комплекса в Петроградском районе, – «Петровская доминанта» (Группа «Эталон») и Futurist (RBI). Оба девелопера в последние годы специализировались на объектах В и С классов.

36% квартир — квартиры с двумя спальнями площадью 70−120 м², популярными стали и аппартаменты с тремя спальнями площадью 100−150 м²(18%), увеличились и продажи редких объектов — с четырьмя спальнями площадью 120–180 м² и более 220 м². (13%).

«К концу 2018 года произошло перераспределение предложения по локациям элитного жилья. Год назад основное количество элитных квартир было представлено на Крестовском острове, сейчас основное предложение сконцентрировано на Петроградской стороне и Петровском острове – 31% и 28% соответственно», — сообщила руководитель отдела исследований Knight Frank St Petersburg Светлана Московченко,

Структура продаж в 2019 году в сегменте изменится. Основной объем спроса в прошлом году сместится с объектов Крестовского острова и Центрального района в сторону Петроградской стороны и Петровского острова. Но покупатели, которым все равно будут важны данные локации, могут поменять свой выбор с объектов «первички» на дома «новой вторички».

Вероятно, что в этом году стартуют продажи в нескольких клубных малоквартирных элитных домах совокупной площадью около 16 тыс. м². Планируется ввод в эксплуатацию только 1 объекта жилой площадью 3,7 тыс. м².

«2018 год запомнится всем участникам рынка как активный и щедрый на события. Отмечались общая активность на рынке в течение всего года и увеличение спроса, которое привело к сокращению предложения к концу года. Кроме того, мы отмечаем возвращение инвесторов на рынок элитного жилья. В зоне их внимания не только новые объекты, но и старый фонд в замечательных локациях. Инвесторы готовы заниматься реконструкцией с целью последующей сдачи в аренду или продажи объекта», — отметила директор департамента элитной жилой недвижимости Knight Frank St Petersburg Екатерина Немченко.

У покупателей элитной недвижимости повысился интерес к ипотеке, увеличилось количество сделок с применением заемных средств.

Еще одна тенденция — возвращение в Петербург владельцев загородной недвижимости.