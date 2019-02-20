В разрушенном корпусе ИТМО разобрали 100 кубометров мусора Ценное оборудование вывезено

В обрушившимся здании ИТМО на Ломоносова закончили работы по демонтажу разрушенной крыши и начали вывозить строительный мусор. Все оборудование уже вывезли.

По сообщению пресс-службы Смольного, в корпусе на Ломоносова 9 сегодня заседал оперативный штаб. Со стороны Смольного на нем присутствовали вице-губернаторы Владимир Кириллов и Николай Линченко, МЧС представлял Алексей Аникин.

На данный момент разобрано 100 кубометров строительного мусора, самые крупные элементы достают краном. То, что осталось от стен и кровли усилено подпорками.

Дорогостоящее оборудование из лабораторий уже вывезено. Ранее ректор ИТМО оценил потери оборудования в 70 млн. рублей.

Ежедневно на объекте работают от 70 до 120 сотрудников МЧС и до 19 единиц техники.