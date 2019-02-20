В Смольном предложили привлечь частный капитал для создания научных разработок Кириллов заявил, что нужно разработать механизмы для привлечения внебюджетного финансирования

Вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов на заседании рабочей группы Госсовета России по направлению «Образование и наука» заявил, что для проведения научных исследований необходимо привлекать частный капитал, сообщили в администрации правительства Петербурга.

Он отметил, что для поддержки талантливой молодежи ежегодно проводится более 15 региональных конкурсов, объем финансирования которых составляет более 87 млн рублей.

По его словам, для развития нацпроектов «Наука» и «Образование» нужно также привлекать частный капитал и разработать механизмы для привлечения внебюджетного финансирования.