Владимир Путин просит меньше давить на бизнес Он обратил внимание на нелегкую жизнь бизнес-сообщества в стране

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию отметил, что надо меньше давить на российское бизнес-сообщество. В своем юбилейном обращении 20 февраля он обратил внимание на огромное количество уголовных дел, возбужденных в отношении предпринимателей.

«Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей», – заявил президент. Он предложил создать специальную цифровую платформу, где бизнесмены смогут рассказать о давлении на свои организации.

По его мнению, в России давно пора разобрать правовую базу контроля надзорной деятельности, а с 1 января 2021 года стране надо отказаться от всех допотопных нормативных актов.

«Когда я предложил это коллегам, они ответили: «Страшно». Да, страшно. По некоторым ведомствам такие фолианты накоплены со времен покорения Крыма (не в 2014 году, а со времён Грибоедова). Я сомневаюсь, что даже сотрудники ведомств знают, что там написано», – пошутил президент.