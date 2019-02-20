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20.02.19 / 15:36 Новости / Петербург и Ленобласть

За прошедшую неделю ГАТИ начислила штрафов на 38 млн. рублей за плохую уборку снега

Водоканал заплатит 500 тысяч

Фото «Мостотрест»

Несоблюдение культуры производства работ и порядка зимней уборки привело к потере 38 млн. 110 тыс. рублей различным организация в Петербурге. На такую сумму выписала штрафов Государственная административно-техническая инспекция,- сообщает пресс-служба ведомства.

ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России за нарушение сроков и порядка проведения работ по уборке от снега и наледи крыши и фасада здания по адресу: Морской пер., д. 3, лит. А назначен административный штраф – 400 тыс. рублей.

ПАО «Ленэнерго» заплатит 120 тысяч рублей за нечищенный фасад дома 1б на площади Александра Невского.

Водоканал Санкт-Петербурга раскошелится на 500 тысяч рубле из-за того, что ограничивал движения транспорта после истечения срока действия ГАТИ, а также за нарушение требований к зимней уборке снега на Ленинградской улице в Колпино.

ГУДП «Центр» заплатит еще больше – 600 тысяч рублей за то, что предприятие не проводило уборку и обработку противогололедными материалами дорог, тротуаров и остановок.

ООО «СК «НОСТРУМ» (заказчик ПАО «Ленэнерго») за отсутствие информационного щита при выполнении земляных работ на сетях, содержание ограждения зоны производства работ в ненадлежащем и загрязненном состоянии, необеспечение безопасного прохода пешеходов и безопасного движения транспорта, самовольное осуществление временного ограничения движения транспорта по адресу: Большой пр. В.О., д. 76, лит. А, д. 78, лит. Б заплатит 570 тысяч рублей.

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