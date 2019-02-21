Все новости

21.02.19 / 18:15 Новости / Петербург и Ленобласть

Беглов призвал муниципальных депутатов работать над взаимодействием всех ветвей власти

И вместе привлекать средства из федерального бюджета

Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Врио губернатора заметил, что муниципальная власть играет важную роль в реализации нацпроектов и развитии Петербурга. Муниципальных депутатов Беглов назвал соратниками и отметил, что они занимаются общим делом. Не обошел Александр Беглов и вопрос бюджета Петербурга, сказав, что в 2020 году город должен перейти на бюджет развития.

Также временно исполняющий обязанности главы города призвал продолжать работу над взаимодействием всех ветвей власти и работать над привлечением средств из федерального бюджета.

Напомним, ранее АБН сообщало, что Александр Беглов планирует в течении нескольких лет довести бюджет Петербурга до 1 трлн. рублей

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

﻿

Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
*Материалы в рубрике ""Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2019

111 SQL queries done. Page generation took 0,136 seconds.