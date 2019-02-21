Беглов призвал муниципальных депутатов работать над взаимодействием всех ветвей власти И вместе привлекать средства из федерального бюджета

Врио губернатора заметил, что муниципальная власть играет важную роль в реализации нацпроектов и развитии Петербурга. Муниципальных депутатов Беглов назвал соратниками и отметил, что они занимаются общим делом. Не обошел Александр Беглов и вопрос бюджета Петербурга, сказав, что в 2020 году город должен перейти на бюджет развития.

Также временно исполняющий обязанности главы города призвал продолжать работу над взаимодействием всех ветвей власти и работать над привлечением средств из федерального бюджета.

Напомним, ранее АБН сообщало, что Александр Беглов планирует в течении нескольких лет довести бюджет Петербурга до 1 трлн. рублей