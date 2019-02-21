Более половины петербургских соискателей-мужчин служили в армии Почти 59% соискателей-мужчин из Петербурга считают, что прохождение службы в армии помогает в дальнейшей трудовой деятельности

Выяснилось, как соискатели-мужчины из Петербурга относятся к службе в армии, сообщили в службе исследований HeadHunter.

Опрос проводился с 7 января по 17 февраля 2019 среди 14 962 соискателей-мужчин по всей России.

По результатам опроса, 59% петербургских соискателей-мужчин служили в армии. Если смотреть в региональном разрезе, выше всего эта доля в Астраханской (82%) и Липецкой областях (82%), ниже всего — в Томской области (54%) и Приморском крае (54%). О службе в армии чаще упоминали представители профобластей домашнего песронала (94%) и безопасности (86%), и, напротив, меньше всего кандидатов с подобным жизненным опытом набралось в профобластях консультирования (40%) и науки, образования (45%).

Среди тех петербуржцев, кто служил в армии, каждый четвертый утверждает, что навыки, полученные за время прохождения службы, не помогают в работе. С другой стороны, 70% респондентов заявили об обратном. Так, 38% опрошенных признали, что навыки, приобретенные в армии, однозначно пригодились в работе, еще 32% скорее склонны с ними согласиться. Что касается распределения ответов в зависимости от профессиональной принадлежности соискателей, то большим пессимизмом отличились представители сферы IT и начинающие специалисты. Они не нашли применения полученным во время службы навыкам в работе.

Почти 59% соискателей-мужчин из Петербурга считают, что прохождение службы в армии помогает в дальнейшей трудовой деятельности. Эта доля закономерно выше среди тех, кто служил в армии, и заметно ниже среди тех, у кого такого опыта не было. Еще 19% опрошенных отметили, что армейская служба скорее мешает дальнейшей карьере. О пользе армейской службы также чаще упоминали респонденты из Бурятии и Мордовии (90% и 84% соответственно), представители сфер безопасности и домашнего персонала (86% и 88%).