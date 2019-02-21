Все новости

21.02.19 / 17:56 Новости / Петербург и Ленобласть

Единый портал малого бизнеса Петербурга стал одним из лучших в стране

Первое место занял портал «Бизнес-навигатор МСП»

Единый портал малого бизнеса Петербурга занял вторую строчку в рейтинге «Поддержка малого и среднего бизнеса в России». Об этом в четверг сообщили в комитете по развитию предпринимательства и потребительского рынка Петербурга.

Первое место занял портал «Бизнес-навигатор МСП» корпорации МСП. При этом петербургский сайт обошел проекты «Сбербанка» и «Вымпелкома» (БиЛайн). С помощью портала можно зарегистрировать предприятие онлайн. На сайте можно выбрать банк для открытия расчетного счета, а также направить отчетности в ФСС, ФНС, ПФР, проверить контрагента, а такжезаписаться на бесплатные консультации и мероприятия Центра.

Добавим, также Единый портал малого бизнеса — официальный источник ифнормации. На нем можно найти бизнес-новости, анонсы соответствующих мероприятий, а также биографии бизнесменов из Петербурга.

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

﻿

Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
*Материалы в рубрике ""Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2019

112 SQL queries done. Page generation took 0,136 seconds.