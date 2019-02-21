Единый портал малого бизнеса Петербурга стал одним из лучших в стране Первое место занял портал «Бизнес-навигатор МСП»

Единый портал малого бизнеса Петербурга занял вторую строчку в рейтинге «Поддержка малого и среднего бизнеса в России». Об этом в четверг сообщили в комитете по развитию предпринимательства и потребительского рынка Петербурга.

Первое место занял портал «Бизнес-навигатор МСП» корпорации МСП. При этом петербургский сайт обошел проекты «Сбербанка» и «Вымпелкома» (БиЛайн). С помощью портала можно зарегистрировать предприятие онлайн. На сайте можно выбрать банк для открытия расчетного счета, а также направить отчетности в ФСС, ФНС, ПФР, проверить контрагента, а такжезаписаться на бесплатные консультации и мероприятия Центра.

Добавим, также Единый портал малого бизнеса — официальный источник ифнормации. На нем можно найти бизнес-новости, анонсы соответствующих мероприятий, а также биографии бизнесменов из Петербурга.