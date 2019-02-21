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21.02.19 / 05:51 Банки / Новости

«Операций по выводу активов не было». Владелец МБСП опроверг обвинения ЦБ

Кроме того, он назвал ошибкой отзыв лицензии у кредитной организации

Председатель правления Международного банка Санкт-Петербурга Сергей Бажанов прокомментировал обвинения ЦБ в выводе активов из МБСП.

Бажанов заявил, что «никаких операций по выводу активов в МБСП не было». Кроме того, он назвал ошибкой отзыв лицензии у кредитной организации.

«Именно отзыв лицензии нанес ущерб государству в размере 16,2 млрд рублей (страховые выплаты АСВ), а также клиентам: юридическим лицам — в размере 3 млрд руб. и физическим лицам — в размере 2 млрд руб.»,— отметил он.

Ранее сообщалось, что временная администрация, назначенная Центральным банком России в Международном банке Санкт-Петербурга (МБСП), выявила вывод активов из кредитной организации.

Напомним, в октябре 2018 года ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у  МБСП в связи с неустойчивым положением банка. После анализа финансового состояния кредитной организации был выявлен значительный дисбаланс между стоимостью активов и обязательств банка, который составил более 15,5 млрд рублей. Временным управляющим банка было назначено «Агентство по страхованию вкладов».

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