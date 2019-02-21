Полиция Петербурга проиграла оппозиционеру Андрею Пивоварову в деле о защите деловой репутации Поводом для иска стал пост в Facebook после кражи ноутбука из его автомобиля

Василеостровский районный суд вынес решение по иску УМВД Центрального района Петербурга к председателю общественной организации «Открытая Россия» Андрею Пивоварову и ООО «Газета «Новые известия». В удовлетворении исковых требований отказано, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

Напомним, иск к Пивоварову был подан в мае прошлого года. Поводом стал пост в Facebook после кражи ноутбука из его автомобиля. Политик сообщил в полицию о краже и принес записи видеокамер, на которые попал момент кражи. По словам Пивоварова, сотрудники полиции не обратили на это внимания и отказались от расследования, сославшись на то, что «нет времени сейчас этим заниматься», потому что им нужно охранять будет порядок на митингах, написал политик на своей странице в Facebook. После этого полиция подала иск о защите деловой репутации.