Ространснадзор требует устранить нарушения в правилах «Победы» до 6 марта

Ространснадзор потребовал от «Победы» устранить нарушения в правилах перевозки ручной клади. У авиакомпании есть время до 6 марта. Просьбу проверить правила компании у ведомства попросило Министерство транспорта.

В пресс-службе ведомства отменили, что если компания не исполнит предписание, то к ней будут применены меры административного воздействия,- сообщает РИА Новости.

С 18 февраля у авиакомпании действуют двойные правила провоза ручной клади: перевозить ее можно по правилам, установленным Министерством транспорта или по старым правилам «Победы».