Все новости

21.02.19 / 15:17 Новости

Ространснадзор требует устранить нарушения в правилах «Победы»

до 6 марта

Фото: Авиакомпания «Победа»

Ространснадзор потребовал от «Победы» устранить нарушения в правилах перевозки ручной клади. У авиакомпании есть время до 6 марта. Просьбу проверить правила компании у ведомства попросило Министерство транспорта.

В пресс-службе ведомства отменили, что если компания не исполнит предписание, то к ней будут применены меры административного воздействия,- сообщает РИА Новости.

С 18 февраля у авиакомпании действуют двойные правила провоза ручной клади: перевозить ее можно по правилам, установленным Министерством транспорта или по старым правилам «Победы».

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

﻿

Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
*Материалы в рубрике ""Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2019

113 SQL queries done. Page generation took 0,143 seconds.