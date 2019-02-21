Суд отказал депутату Максиму Резнику в иске к Александру Беглову По иску о защите чести и достоинства



Смольнинский районный суд Петербурга отказал в удовлетворении требований истца депутата ЗакСа Максима Резника к временно исполняющему обязанности губернатора Петербурга Александру Беглову. Об этом в четверг сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Резник подавал исковое заявление о защите чести и достоинства. В качестве соответчика было привлечено городское правительство.

Добавим, иск был подан из-за аудиозаписи, которая была опубликована в анонимных Telegram-каналах. На кто-то с голосом, похожим на голос Беглова, заявил, что Резник предлагал «сдать город фашистам». На 12 марта назначено рассмотрение второго иска Резника к Беглову. Во втором иске соответчиком указан журналист Василий Романов. Резник требует опровержения и компенсации в 1 рубль.