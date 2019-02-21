Учеников 72 школы, госпитализированных после пробы на коже Диаскинтестом, выписали из больницы Препарат изъят

Учеников 72 школы, госпитализированных после пробы на коже Диаскинтестом, выписали из больницы.

Всего пострадало 14 детей, 11 из них были отправлены в больницу. Вчера фтизиатры посещали школу и пришли к выводу, что причиной реакции детей стал не препарат, а страх перед уколом.

Тем не менее, фтизиатры пришли к выводу, что препарат использовался с нарушением инструкции. Применение Диаскинтеста может происходить в условиях отсуствия карантина, а он был объявлен. Кроме того, ребенок перед уколом должен осматриваться фтизиатром, а уже после укола – быть под наблюдением от 15 минут до часа.

В связи с тем, что случай произошел сразу с несколькими детьми, надзорные органы проводят проверку, а эта серия препарата изъята,- сообщается на сайте Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.