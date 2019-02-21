Учеников 72 школы, госпитализированных после пробы на коже Диаскинтестом, выписали из больницы.
Всего пострадало 14 детей, 11 из них были отправлены в больницу. Вчера фтизиатры посещали школу и пришли к выводу, что причиной реакции детей стал не препарат, а страх перед уколом.
Тем не менее, фтизиатры пришли к выводу, что препарат использовался с нарушением инструкции. Применение Диаскинтеста может происходить в условиях отсуствия карантина, а он был объявлен. Кроме того, ребенок перед уколом должен осматриваться фтизиатром, а уже после укола – быть под наблюдением от 15 минут до часа.
В связи с тем, что случай произошел сразу с несколькими детьми, надзорные органы проводят проверку, а эта серия препарата изъята,- сообщается на сайте Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.
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