Все новости

21.02.19 / 20:00 Новости / Петербург и Ленобласть

Учеников 72 школы, госпитализированных после пробы на коже Диаскинтестом, выписали из больницы

Препарат изъят

гель от геморроя

Фото: news.vse42.ru

Учеников 72 школы, госпитализированных после пробы на коже Диаскинтестом, выписали из больницы.

Всего пострадало 14 детей, 11 из них были отправлены в больницу. Вчера фтизиатры посещали школу и пришли к выводу, что причиной реакции детей стал не препарат, а страх перед уколом.

Тем не менее, фтизиатры пришли к выводу, что препарат использовался с нарушением инструкции. Применение Диаскинтеста может происходить в условиях отсуствия карантина, а он был объявлен. Кроме того, ребенок перед уколом должен осматриваться фтизиатром, а уже после укола – быть под наблюдением от 15 минут до часа.

В связи с тем, что случай произошел сразу с несколькими детьми, надзорные органы проводят проверку, а эта серия препарата изъята,- сообщается на сайте Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

﻿

Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
*Материалы в рубрике ""Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2019

112 SQL queries done. Page generation took 0,141 seconds.